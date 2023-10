Furti di bancomat, un’archiviazione

Il capo e il suo braccio destro tenevano le fila dell’organizzazione; gli infiltrati del centro di smistamento delle Poste sottraevano le buste con i nuovi bancomat; la telefonista contattava i destinatari delle carte e con l’inganno si faceva dare il pin; i corrieri attivavano le tessere nelle città dei derubati, poi sottraevano più soldi possibile. Queste le accuse rivolte ai presunti membri dell’organizzazione smantellata dai carabinieri nel 2020 e che avrebbe sottratto 400mila euro a 90 vittime in Emilia-Romagna e oltre. L’indagine era iniziata dopo le numerose querele di persone che lamentavano di essere state truffate, ricostruendo che, mentre erano in attesa del nuovo bancomat per la scadenza del primo, venivano contattati da una donna, sedicente dipendente della banca, che li informava che la tessera non era stata recapitata per problemi d’indirizzo. Intanto, con scuse, li induceva a digitare sulla tastiera del telefonino il pin della nuova carta, comunicato pochi giorni prima via sms. Tra gli indagati, alcuni dipendenti di Poste, accusati di fornire informazioni ai ladri di bancomat in cambio di denaro. Per uno di loro però, difeso dall’avvocato Giovanni Domeniconi, il pm Manuela Cavallo ha chiesto l’archiviazione. "Con grande soddisfazione – così il legale – prendo atto della richiesta. Da figura centrale, accusato di avere permesso i furti facendosi corrompere, la posizione del mio assistito è stata stralciata grazie allo scrupolo del pm nel valutare gli elementi difensivi portati alla sua attenzione. Lui non ha nulla a che fare con la vicenda".

c. c.