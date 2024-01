Furti e rapine, emergenza minori

È emergenza minori, due i casi che lo dimostrano. Il primo riguarda un ragazzino di 16 anni, ospite di una comunità, fermato dalla polizia dopo essersi intrufolato in un’attività commerciale in via Nicolò dell’Abate: gli agenti, arrivati in seguito a una segnalazione, hanno trovato la finestra del negozio rotta e una videocamera divelta. I controlli in zona hanno permesso di individuare il colpevole, un 16enne incensurato. È stato denunciato per furto aggravato. L’altro episodio riguarda invece due ragazze, anch’esse minorenni: gli agenti delle Volanti sono intervenuti mercoledì in via Indipendenza, dove le giovani hanno tentato di portare via un paio di pantaloni dal valore di 60 euro, colpendo anche l’addetto alla sicurezza nel tentativo di dileguarsi. Durante la colluttazione, una delle due ha perso la borsa: tornata in negozio per recuperarla, è stata riconosciuta dal vigilante e fermata dalla polizia, che l’ha denunciata alla Procura dei minori per tentata rapina aggravata.