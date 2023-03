Furti e rapine sui Colli, intensificati i controlli "Ora puntiamo a un sistema di telecamere"

Controlli rinforzati e telecamere di videosorveglianza da e verso i Colli. Arginare la raffica di furti e rapina che da mesi interessato la ‘zona verde’ di Bologna è uno dei punti caldi su cui si è concentrata l’attenzione di Prefettura e forze dell’ordine. "Poche settimane fa – sottolinea il prefetto Attilio Visconti – abbiamo incontrato i rappresentanti del comitato Comicolli per capire come poter contrastare fin da subito il fenomeno. Non solo, abbiamo studiato le vie di ingresso e uscita dalle colline per capire se possono essere messi dei ponteggi su cui installare le telecamere e identificare così le targhe. Queste, però, sono azioni che richiedono tempo, sul momento abbiamo deciso di agire intensificando i servizi di controllo dell’area".

Colli e non solo. All’incontro che si è tenuto ieri in Prefettura – a cui hanno partecipato anche il questore Isabella Fusiello, il comandante provinciale dei carabinieri Rodolfo Santovito, il generale Carlo Levanti e il commissario della Polizia locale, Luisa Casarini – si è parlato anche e soprattutto di sicurezza nelle zone calde della città: Bolognina, stazione, Pilastro e Montagnola. I controlli interforze (16 in totale che vanno a sommarsi a quelli già presenti quotidianamente sul territorio), nel periodo dal 30 gennaio al 28 febbraio, eseguiti secondo il cosiddetto ‘modello Piantedosi’ (la cui principale caratteristica è l’effetto sorpresa) hanno portato a 15 arresti, 25 denunce, quattro esercizi commerciali chiusi definitivamente con revoca della licenza e 39 violazioni fiscali. In tutto sono state quasi 4mila le persone controllate, di cui più di 1.400 sono stranieri.

"Questo metodo – sottolinea il questore Fusiello – ha dato grandi risultati. La presenza massiccia di forze dell’ordine ha portato a un netto calo nelle richieste d’intervento, in particolare per risse, aggressioni e molestie. La maggior parte riguarda liti in ambito familiare. Inizialmente sono state impiegate tra le 70 e le 80 unità, adesso invece siamo tra 35 e 40 a seconda della disponibilità".

Soddisfazione anche nelle parole del comandante provinciale dei carabinieri Santovito: "Lavorare gomito a gomito – sottolinea – con le altre forze in campo è un valore aggiunto. Partiamo dal concetto di creare un dispositivo d’impatto per chi vuole delinquere, ma anche per tutti i cittadini che hanno il diritto di vivere la città con tranquillità e serenità. Tutti i giorni, nella sola Bologna, almeno 25 pattuglie svolgono servizi di controllo e altre cinque sono impiegate per determinati obiettivi cittadini".

Controlli mirati che, con l’arrivo della bella stagione, riguarderanno anche i principali parchi bolognesi: fari puntati sulla lotta a spaccio e aggressioni.

Chiara Caravelli