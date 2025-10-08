Furti e truffe agli anziani. Una ’lezione’ per difendersi

Un incontro per informare le persone anziane su come difendersi da furti e truffe: è quello che l’amministrazione di San Lazzaro organizza per oggi alle 10 al centro sociale Malpensa di via Jussi 33. All’incontro saranno presenti il comandante della polizia locale, Roberto Manara, e Raffaele Iolo, comandante della stazione dei carabinieri di San Lazzaro. L’obiettivo è richiamare l’attenzione su semplici accorgimenti che possono essere fondamentali per prevenire spiacevoli episodi e riconoscere immediatamente chi vuole approfittarsi della buona fede, soprattutto delle persone più anziane. Durante l’incontro verranno analizzate alcune tecniche di truffe, comprese quelle telefoniche, e saranno forniti consigli su come prevenirle e riconoscerle. Così Sara Bonafè, vicevsindaco e assessore alla Sicurezza: "La sicurezza nasce anche dal confronto e dalla condivisione delle esperienze. Incontri come quello che si svolgerà al centro Malpensa sono fondamentali perché permettono di diffondere informazioni utili e di creare una rete di consapevolezza tra i cittadini. Conoscere i comportamenti corretti e riconoscere i segnali di possibili truffe è il primo passo per prevenire episodi spiacevoli e tutelare le persone più fragili della nostra comunità, senza contare che parlare di questi temi e condividere esperienze riduce sensibilmente il senso di vergogna che si prova quando si subiscono truffe, furti o raggiri, e di conseguenza fa aumentare consapevolezza dell’importanza di denunciare". Le fa eco il comandante della polizia locale di San Lazzaro, Roberto Manara: "Durante l’incontro proporremo esempi pratici, chiari e semplici per aiutare tutti a riconoscere i tentativi di truffa, soprattutto quelli che prendono di mira le persone anziane. Analizzeremo i casi più frequenti, anche quelli che avvengono al telefono o a domicilio, e parleremo anche di quelle online che sono sempre più frequenti e insidiose soprattutto per chi non è informato sulle tecniche che vengono utilizzate dai truffatori. Fornire delle informazioni precise e degli strumenti concreti come facciamo in questi incontri credo che possa davvero aiutare le persone a difendersi".

z. p.