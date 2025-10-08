L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Bologna
8 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Furti e truffe agli anziani. Una ’lezione’ per difendersi

Presenti il comandante dei carabinieri Iolo e il capitano della polizia locale Manara.

Uno degli ultimi incontri pubblici con il comandante della polizia locale, Roberto Manara

Uno degli ultimi incontri pubblici con il comandante della polizia locale, Roberto Manara

Un incontro per informare le persone anziane su come difendersi da furti e truffe: è quello che l’amministrazione di San Lazzaro organizza per oggi alle 10 al centro sociale Malpensa di via Jussi 33. All’incontro saranno presenti il comandante della polizia locale, Roberto Manara, e Raffaele Iolo, comandante della stazione dei carabinieri di San Lazzaro. L’obiettivo è richiamare l’attenzione su semplici accorgimenti che possono essere fondamentali per prevenire spiacevoli episodi e riconoscere immediatamente chi vuole approfittarsi della buona fede, soprattutto delle persone più anziane. Durante l’incontro verranno analizzate alcune tecniche di truffe, comprese quelle telefoniche, e saranno forniti consigli su come prevenirle e riconoscerle. Così Sara Bonafè, vicevsindaco e assessore alla Sicurezza: "La sicurezza nasce anche dal confronto e dalla condivisione delle esperienze. Incontri come quello che si svolgerà al centro Malpensa sono fondamentali perché permettono di diffondere informazioni utili e di creare una rete di consapevolezza tra i cittadini. Conoscere i comportamenti corretti e riconoscere i segnali di possibili truffe è il primo passo per prevenire episodi spiacevoli e tutelare le persone più fragili della nostra comunità, senza contare che parlare di questi temi e condividere esperienze riduce sensibilmente il senso di vergogna che si prova quando si subiscono truffe, furti o raggiri, e di conseguenza fa aumentare consapevolezza dell’importanza di denunciare". Le fa eco il comandante della polizia locale di San Lazzaro, Roberto Manara: "Durante l’incontro proporremo esempi pratici, chiari e semplici per aiutare tutti a riconoscere i tentativi di truffa, soprattutto quelli che prendono di mira le persone anziane. Analizzeremo i casi più frequenti, anche quelli che avvengono al telefono o a domicilio, e parleremo anche di quelle online che sono sempre più frequenti e insidiose soprattutto per chi non è informato sulle tecniche che vengono utilizzate dai truffatori. Fornire delle informazioni precise e degli strumenti concreti come facciamo in questi incontri credo che possa davvero aiutare le persone a difendersi".

z. p.

