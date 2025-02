Furti e vandalismi sulle auto in sosta. Rubati cofani e batterie delle ibride. I residenti: "Un incubo, aiutateci"

Non solo finestrini spaccati e vandalismi: i ladri delle auto ‘salgono di livello’ e si portano via batterie delle auto ibride e interi cofani. E i residenti insorgono. Partiamo da via Filippo Terzi, zona Parco Nord, dove si sono verificati sette episodi nell’arco di una manciata di giorni. "In un caso, a una Ford Fiesta bianca è stato asportato il cofano e in maniera pulita, hanno portato via anche le viti – riferisce un residente della zona –. Sembra un furto su commissione, di sicuro saranno venuti con un furgoncino per prelevare il cofano, hanno sfondato anche il vetro ma probabilmente non per rovistare dentro, piuttosto per entrare e aprire il cofano in modo da non rovinarlo e portarselo via integro". Questo, nella notte tra sabato e domenica. Ieri mattina, stessa via, a pochi metri di distanza, una Volkswagen Passat aveva due vetri rotti: qui hanno preso oggetti dall’interno. C’erano anche delle macchioline di sangue". Poco più in là, sempre ieri, hanno rotto il vetro di una Volkswagen Golf". E poi, "altra cosa strana, avevo notato una lattina di metallo di acqua, bianca, vicino a un palo e con un fazzoletto bianco, sembrava un simbolo. Non avevo mai visto quella roba e mi ha colpito". I cittadini sono in difficoltà: "Siamo in una situazione critica, il Comune ha messo le telecamere ma evidentemente non bastano. Servono più passaggi delle forze dell’ordine. Abbiamo anche il problema del parco della Dozza, dove si radunano diverse persone. Danno fastidio, danneggiano le panchine. Sono numerose le chiamate al 112". E in via Giovanni Fattori, da un’auto, si sono portati via la batteria ibrida e anche il seggiolino. Un’altra cittadina segnala che nel suo caso è la seconda volta che le rubano la batteria ibrida. Anche in centro accade di continuo: qui, dopo aver vandalizzato le macchine, frugano ovunque e si portano via quello che trovano. Da via del Borgo di San Pietro a via Capo di Lucca, i residenti non ne possono più. A cominciare da Ilaria Carta, 29 anni, lavoratrice, che ieri è andata a denunciare ai carabinieri quanto le è accaduto la settimana scorsa: l’auto, una Hyundai i10, era parcheggiata in via Capo di Lucca. "Hanno rotto il finestrino posteriore, lato guidatore – spiega –, e hanno preso una giacca che era appoggiata sui sedili dietro, non di valore. Hanno rovistato ovunque, anche sotto i sedili e nei cassettini, per fortuna non hanno preso i documenti. Ma sono riusciti a rubare dal bagagliaio una telecamerina, quelle da mettere in macchina, che non avevo ancora montato". La rabbia non è solo per il danno in sé. "Degli estranei hanno toccato ovunque, mettendo tutto a soqquadro. Uno choc; mi sono sentita violata nella mia privacy. Non se ne può più. Alle forze dell’ordine chiediamo più controlli; ci vorrebbero anche delle telecamere che riprendessero quella zona". Vivere in via del Borgo non è male, "si sta bene, ma se la sera torno a casa da sola non sono tranquilla; cerco di stare sempre al telefono con qualcuno".