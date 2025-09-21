Furti e violenze, il prefetto rassicura: "Più pattuglie sui turni di notte per aumentare i controlli in centro"

"Rafforzeremo i presidi in tutta la città, ovviamente anche in centro". Il prefetto Enrico Ricci, a margine della cerimonia di consegna delle medaglie d’onore del presidente della Repubblica ai cittadini italiani internati nei lager nazisti dopo l’Armistizio, è tornato a parlare di sicurezza. E, rispetto alle richieste sul tema dei commercianti dopo la spaccata di lunedì in via Farini e dello stesso sindaco, ha puntualizzato che si attiveranno più controlli notturni anche in questa parte di città. "L’impegno c’è già, le risorse le abbiamo, il ministro (Piantedosi, ndr) nella sua recente visita ha assicurato che ne arriveranno altre a breve": questi i presupposti su cui verranno attivati i controlli ad hoc nelle fasce notturne, spiega Ricci, rispondendo ai commercianti e ad alcune associazioni di categoria (Ascom, Cna e Confesercenti) che avevano chiesto dal nostro giornale maggiore attenzione da parte di Comune e Governo sui temi della sicurezza.

In riferimento a quei fatti il sindaco Matteo Lepore aveva già risposto martedì scorso: "Il Comune sta facendo la propria parte – aveva detto –. Ormai abbiamo messo ottocento telecamere distribuite in tutti i punti della città. Le abbiamo raddoppiate rispetto allo scorso mandato". Oltre a questo sono in arrivo nuovi agenti, come aveva sottolineato il primo cittadino: "la prossima settimana presenteremo la riorganizzazione di tutto il corpo della polizia locale, una cosa inedita perché il Comune tra l’anno scorso e quest’anno assume 160 persone. Adesso è molto importante che il governo faccia la sua parte perché con un numero inferiore di forze dell’ordine che lavorano di notte è davvero complicato salvaguardare la zona", aveva dichiarato Lepore sempre in quella occasione. Facendo poi una richiesta diretta al governo: "Bisogna aumentare le forze dell’ordine. Non basta avere solo le persone che lavorano sulla strada di giorno, abbiamo bisogno anche dei turni di notte". Di fronte a ciò il prefetto bolognese non ha esitato e alla domanda se è possibile introdurre più pattuglie sui turni di notte in centro ha risposto con un deciso: "Certamente sì".