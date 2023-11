Furti all’Esselunga, cerca di rubare il portafoglio di una signora: arrestato ladro seriale

Casalecchio di Reno (Bologna), 13 novembre 2023 – In manette un un 49enne, originario della Romania, accusato di furto aggravato. Il pregiudicato, di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno nel pomeriggio di giovedì 9 novembre.

Quel giorno, infatti, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna è stata informata da un’addetta alla vigilanza del supermercato ‘Esselunga’ di piazza degli Etruschi, a Casalecchio di Reno, in merito a un furto che si era appena verificato tra le corsie. Così ha inviato immediatamente la pattuglia della stazione impiegata in un ordinario servizio di controllo del territorio. L’uomo, che si aggirava tra le corsie con atteggiamento sospetto, ha attirato subito l’attenzione dell’addetta alla vigilanza. Lo aveva infatti seguito e visto mentre prelevava il portafogli una settantenne del posto, dall’interno della borsa appesa al carrello della spesa. La donna si era voltata verso gli scaffali, intenta a prelevare della merce, e non si er accorta di quello che le era appena accaduto.

I militari, raggiunto il supermercato, hanno identificato l’autore del furto e restituito la refurtiva alla signora, chiamata nel frattempo tramite l’altoparlante del supermercato. Nei confronti del 49enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è scattato l’arresto e, dopo la celebrazione del rito direttissimo, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.