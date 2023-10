Furti in serie in zona Murri. Soliti ignoti in azione al bar. Svaligiata anche ‘Ulisse’

Probabilmente è stata la stessa ‘mano lesta’ ad agire. Almeno due colpi (ma i commercianti della zona dicono siano stati di più) sono stati messi a segno nella notte tra sabato e domenica tra via degli Orti e via Murri. Ad essere visitati sono stati la storica Libreria Ulisse e il bar Murri 101, con i proprietari che, ieri mattina, arrivati per aprire, hanno trovato la brutta sorpresa, accompagnata da caos e un tappeto di vetri.

"Quando sono arrivato in negozio – racconta il libraio Gianluca Tugnoli – c’era già la polizia, allertata da alcuni vicini". La saracinesca del negozio era stata danneggiata, il vetro infranto. Da lì il ladro è entrato all’interno, buttando giù la mobilia - "ma senza toccare i libri: ai ladri i libri non interessano", ha commentato amaro Tugnoli - e dirigendosi poi verso la cassa, dalla quale sono stati portati via circa 650 euro. "I danni, sicuramente più ingenti, li devo ancora quantificare: domani (oggi, ndr) andrò al commissariato Bolognina Pontevecchio a sporgere denuncia".

Stesso risveglio amaro per Stefano Gurioli, titolare del bar Murri 101: "Sono arrivato alle 7 per aprire e ho visto la saracinesca tirata su e la porta forzata, sollevata dai cardini – dice –. Una volta all’interno c’era un gran caos, chi è entrato ha messo tutto a soqquadro, aprendo i frigo chissà in cerca di cosa e poi rubando poco più di 200 euro che avevamo come fondo cassa. È stato portato via anche un vecchio pc". Anche in questo caso, se la perdita, in termini di bottino, è stata limitata, il problema come sempre sarà la spesa da sostenere per sistemare i danni. "Sono andato subito a denunciare dai carabinieri – spiega Gurioli – e domani (oggi, ndr) devo chiamare i tecnici della rete internet per vedere se riescono a estrapolare i video dell’impianto di sorveglianza: abbiamo da poco cambiato gestore telefonico e purtroppo i filmati sembra non siano rimasti registrati".

Tugnoli e Gurioli concordano su un fatto: ad agire potrebbe essere stata la stessa persona e quasi certamente non si tratta di un ‘professionista’ del furto, ma di un disperato, pronto a tutto pur di racimolare pochi spicci.

"Questa è sempre stata una zona tranquilla – dice ancora il barista –, in dieci anni per me questo è il primo furto. Anche perché ho solo un ingresso e dà su via Murri, una strada sempre trafficata". La speranza è quindi che si tratti di un caso isolato, ma nel dubbio i commercianti chiedono più controlli: "Da quello che mi hanno detto i vicini – aggiunge il libraio Tugnoli – ci sarebbero stati altri colpi, messi a segno sempre la stessa notte, in altre attività della zona". Insomma, furti in serie alla ‘sprovveduta’, su cui adesso le forze dell’ordine stanno lavorando, anche analizzando i video delle altre telecamere presenti nella zona, per cercare di individuare il ‘solito ignoto’.