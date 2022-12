Furti a Bologna: raid dei ladri al centro sociale di Sasso Marconi per pochi spiccioli

Il socio del Centro sociale Pietro Deluca mostra la porta scassinata dai ladri

Furti a Bologna: ladri scatenati in Valsamoggia, cinque colpi in poche ore

Sasso Marconi (Bologna), 28 dicembre 2022 – Il fondo cassa, qualche bibita e un po’ di merendine. E’ questo il bottino del furto subito l’altra notte dal Centro sociale di Borgonuovo. E come da copione vale ben di più il danno arrecato di quanto arraffato in fretta e furia dai due malviventi che poco dopo le 3 di notte hanno forzato la portafinestra laterale della struttura di via Cartiera, nel centro della frazione di Sasso Marconi. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’entrata in azione di due persone, col volto e il capo travisato.

“Le registrazioni le abbiamo viste coi carabinieri, erano le 3,09 – racconta il presidente Claudio Cini – in quattro minuti hanno fatto tutto. L’allarme volumetrico ha suonato alle 3,11, avevano forzato la porta di fuori e rotto il vetro, e dalla telecamera interna si vede che si dirigono subito al registratore di cassa. Prendono la cassetta con tutti i soldi, cambi e le banconote, poco più di 150 euro. Poi rovistano ancora dietro il bancone e arraffano anche una scatola che contiene delle carte da gioco. Chissà cosa pensavano di trovare... Dai frigo hanno preso bibite e dagli scaffali un po’ di merendine confezionate. E via che se ne sono andati".



Poco dopo è arrivata la pattuglia della vigilanza privata, ma dei ladri già non c’era più traccia. I carabinieri, che hanno avviato le indagini, hanno ritrovato la scatola scomparsa lungo la via di fuga, verso la stazione dei treni. E questo indica il percorso fatto dai ladri. Pietro Deluca, uno dei soci del centro che prima del Covid contava oltre 800 soci, mostra la portafinestra forzata e danneggiata: "Avranno usato un piede di porco per aprire questa robusta anta di legno. Qui dietro erano tranquilli di poter operare senza essere visti...".



Fin dal mattino i volontari erano già all’opera per rimettere ordine dietro il bancone, riparare i danni e prepararsi all’apertura del pomeriggio: "Abbiamo dovuto ricomprare la cassetta del registratore di cassa e poi vediamo di riparare il vetro. Due mesi fa c’era stato un altro furtarello, ma erano ragazzini. Minorenni che sono stati identificati e poi ripresi ben bene anche dalle autorità e speriamo che non lo facciano più", aggiunge Cini.

“Ci siamo rimasti male – conclude il presidente manifestando tutto il suo rammarico – perché poi siamo volontari, ci impegniamo parecchio nel gestire il centro. Il giorno prima avevamo notato qualche faccia nuova, strana. Ma chi può dirlo se erano quelli che poi sono tornati la notte, qui ci gira molta gente, che viene anche dalle zone limitrofe. Adesso proveremo a rafforzare ancora le chiusure".