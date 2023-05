Furti a Loiano (Bologna): ladri e vandali devastano le seconde case

Loiano (Bologna), 18 maggio 2023 – Brutta sorpresa, pochi giorni fa a Loiano, per alcuni proprietari di case di villeggiatura, che si sono trovati le porte forzate, le abitazioni svaligiate e vandalizzate.

Un’ondata di ladri-guastatori che hanno messo in allarme le famiglie di via Boschetto, una zona residenziale lungo la strada Napoleonica, a poche centinaia di metri dagli esercizi commerciali e cinque minuti di auto dal centro della località appenninica.

"Mancavamo da una settimana e dopo l’ultimo weekend di bel tempo avevano regolarmente chiuso casa -racconta la signora Venturi, una delle famiglie colpite, residenti a Bologna - L’altra mattina siamo andati in su per sistemare un po’ di cose. Sembrava finita la pioggia e ci prepariamo al bel tempo, alle nostre piccole vacanze in Appennino. Ma quando siamo arrivati davanti a casa ci siamo trovati la porta di ingresso spalancata. La serratura era stata forzata e la chiave non entra più! Non posso raccontare lo stato delle stanze: sembravano passati i Lanzichenecchi: cassetti rovesciati, cucina devastata, rifiuti e frigorifero svuotato con alimenti per terra, scritte sulle pareti e non dico altro...Nelle camere stessa scena. Mi sono mancate le forze! Non ci credevo. Perchè più che ladri qui sono passati dei vandali. Mancava un televisore portatile e un frigorifero. Ma poi li abbiamo trovati nel bosco: gettati via come rifiuti".

Insomma più che la scena di un furto questa donna ed altre tre famiglie, descrivono il passaggio di sbandati, più guastatori e vandali che topi di appartamento. Tanto che le denunce fioccate alla stazione dei carabinieri più vicina riferiscono di danni materiali, di danneggiamenti inspiegabili ai mobili, alle suppellettili, all’effetto di un bivacco prolungato di ubriachi o tossici. "Ai carabinieri abbiamo anche consegnato documenti e corrispondenza che non ci appartiene. Con nomi e cognomi. E non ci spieghiamo come possano essere finiti dentro casa nostra", riferisce il proprietario di una villetta vicina. Elementi che sono al vaglio degli inquirenti impegnati a trovare i responsabili di danneggiamenti, vandalismi e rotture di serrature e infissi per un valore di diverse migliaia di euro.

g.m.