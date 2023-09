Furti di marmitte catalitiche: sei arresti a Bologna

Bologna, 14 settembre 2023 - Sei persone sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di aver aver messo a segno furti o tentati furti, tra la città e la provincia, per rubare catalizzatori dalle marmitte dalle auto.

In totale, i colpi o i tentati colpi sarebbero stati trenta. Secondo le indagini degli investigatori, la banda una volta messo a segno il furto rivendeva subito i catalizzatori, ma se non ci riusciva provvedeva all'estrazione di materiale prezioso, tutti metalli rari: dal platino, al palladio, al rodio per la successiva immissione sul mercato illegale.

Il valore dei catalizzatori, a seconda del modello di auto, poteva oscillare dalle 100 euro alle 800 euro.