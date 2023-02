Furti nelle case a Bologna, recuperato maxi bottino

Orologi, gioielli e contanti: tutto frutto di furti nelle case tra Bologna e provincia

Bologna, 18 febbraio 2023 – Sta iniziando a stringersi il cerchio attorno al giro d’affari illegale legato ai ricchi bottini di recenti furti in appartamento. Nei giorni scorsi, la Squadra mobile della Questura di Bologna assieme ai colleghi del commissariato di San Giovanni in Persiceto è riuscita a recuperare ben 400mila euro tra denaro e oggetti preziosi risultati provento di diversi furti in abitazione, quasi tutti avvenuti a Bologna, oltre a uno accaduto alcuni mesi fa a Crevalcore. Furti a Bologna, vicina di casa sventa il colpo in pieno giorno In particolare, seguendo le tracce dei beni sottratti, i poliziotti sono riusciti a individuare un modenese di 44 anni, che hanno avuto motivo di ritenere fosse il ricettatore di questi bottini. Così, intercettato il sospettato proprio a Crevalcore, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione. E nella sua auto gli agenti hanno trovato la scatola di un prezioso orologio ‘Eberhard Scafograf’, del valore di oltre duemila euro, risultato tra gli oggetti rubati in una casa di Crevalcore circa un anno fa. A quel punto, la perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, a Sassuolo; ma non è stato ritrovato altro. A uno sguardo più attento, però, gli inquirenti hanno potuto rilevare come...