Furti durante la parata del Bologna, giovani strappano collanine: tante denunce in Questura

Bologna, 27 maggio 2025 – “Io e il mio ragazzo eravamo presenti lungo il percorso della parata del Bologna, in zona via Andrea Costa, proprio sotto il pullman della squadra, quando siamo stati accerchiati da un gruppo di ragazzi. A lui è stata strappata una collana d’oro a cui teneva tantissimo”. A raccontarlo è una signora presente ai festeggiamenti del Bologna di domenica. Una festa che per diverse persone si è trasformata in una amarezza pomeridiana.

La maxi folla in piazza Maggiore durante la festa del Bologna per la Coppa Italia: tanti tifosi rossoblù in centro

Alcuni cittadini, anche residenti nella provincia, hanno visto sfilarsi dalle tasche il telefono. Altri il portafoglio.

Mentre diversi hanno sentito strapparsi di dosso, nella folla, la collana o il braccialetto. Tanto che domenica sera, in Questura, c’erano tante persone, “almeno una trentina”, racconta una testimone, pronte a denunciare l’accaduto.

Il modus operandi in cui hanno agito i giovani, sembra diversi gruppi di ragazzi anche minorenni, è stato perlopiù lo stesso: avvicinarsi alle persone, agendo in coppia, nella folla, con bandiere e sciarpe per coprire la visibilità. Tempo qualche secondo ed ecco il furto. Sono stati colpite famiglie, padri con le figlie e anche giovani.

“Tutti derubati in pieno giorno durante quello che sarebbe dovuto essere un momento di festa e condivisione per la città”, racconta la donna che insieme al fidanzato, dopo il via vai visto in Questura, ha deciso di denunciare nella giornata di ieri al comando dei carabinieri di Pianoro. Diverse le segnalazioni arrivate anche all’Arma fuori da Bologna. Infatti, domenica sono state diverse le persone della provincia arrivate in città per seguire la parata dopo la vittoria della Coppa Italia.

In alcune situazioni, per compiere il furto, “sarebbe stato usato anche lo spray al peperoncino”, spiega una cittadina. “Il mio ragazzo si è accorto che gli stavano sfilando la collanina d’oro, per lui un valore affettivo. Quando ci sia girati abbiamo visto due ragazzi giovanissimi. Uno è scappato correndo tra la folla. L’altro siamo riusciti a fermarlo ma ha detto di non avere nulla”, prosegue nel racconto la testimone che preferisce mantenere l’anonimato. Ma la collanina d’oro già non c’era più. “Capisco l’euforia del momento, ma certi episodi non possono e non devono passare sotto silenzio. Spero si riesca a recuperare materiale utile alle indagini”, conclude la signora. La Questura sta facendo il conto delle denunce, arrivate anche nel pomeriggio di ieri. Potrebbero esserci immagini e video che testimoniano i furti. “Pieno di furti e rapine”, racconta un’altra persona. “Ma quanti scippi ci sono stati. Catenine strappate, portafogli rubati. Un momento di festa è l’occasione giusta per colpire. Che desolazione”, continua un’altra signora.