Furti di scooter a Bologna, il Gps incastra un 18enne. In casa aveva soldi falsi

Bologna, 3 settembre 2025 - Ha rubato uno scooter elettrico a noleggio manomettendo l'impianto di avviamento per farlo partire. Lo stratagemma messo in atto da un ragazzo di 18 anni residente in città, però, non è servito. La polizia, allertata dalla società di noleggio bolognese che aveva già subito dei furti in passato, ha seguito il diciottenne tramite il gps installato sul motorino rubato e lo ha arrestato.

Le indagini sugli scooter elettrici rubati

Le indagini delle forze dell'ordine sono nate sulla scia di alcuni furti di scooter elettrici, noleggiati con il sistema di sharing (ossia con l’attivazione tramite abbonamento ad una piattaforma multimediale accessibile via smartphone), che da qualche tempo stavano colpendo una società di noleggio bolognese.

Gli inquirenti hanno immediatamente predisposto un servizio di osservazione, sfruttando il sistema di tracciamento satellitare installato sugli scooter.

Il gps e la segnalazione del furto

La svolta è arrivata intorno alle 20 di martedì, quando l'applicazione ha segnalato il furto e la posizione in tempo reale di un motorino della società.

Gli agenti si sono così precipitati sul posto, bloccando il diciottenne a bordo del veicolo rubato. Secondo quanto ricostruito, il giovane era riuscito a bypassare i sistemi di sicurezza manomettendo l'impianto elettrico dello scooter per avviarlo.

La perquisizione nella casa del 18enne

La posizione del ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, si è aggravata rapidamente, visto che la perquisizione personale ha permesso di scoprire un involucro con 5,09 grammi di hashish.

Inoltre, all’interno della sua abitazione sono state trovate 14 banconote da 20 euro false e una replica perfetta delle pistole in dotazione alla polizia, senza il tappo rosso di sicurezza obbligatorio per legge.

Davanti casa del diciottenne la polizia ha trovato un secondo scooter risultato rubato alla stessa società. Il ragazzo, su disposizione del pm di turno, è stato processato per direttissima e sottoposto all'obbligo di firma.