Geolocalizzato dagli alunni dopo una serie di furti a scuola: 35enne denunciato

Bologna, 23 gennaio 2024 - Un uomo italiano di 35 anni è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di avere compiuto alcuni furti nella palestra dell'istituto Belluzzi-Fioravanti di via Cassini, a Bologna.

L'individuo è stato scovato grazie all'aiuto degli studenti, che attraverso la geolocalizzazione Gps sono riusciti a trovare il nascondiglio di uno dei telefoni rubati e a risalire all'identità del ladro.

La vicenda

Alcuni giorni fa, i dirigenti dell'istituto hanno effettuato una chiamata immediata alle forze dell’ordine, a seguito di una serie di sparizioni di oggetti appartenenti ad alcuni alunni dell'istituto, tra i quali telefonini, soldi e auricolari.

Ad alimentare i dubbi è stata la segnalazione da parte di un docente, che ha affermato di avere avvistato e invitato ad uscire un estraneo all'interno dell'istituto.

Durante il sopralluogo della polizia, alcuni alunni hanno partecipato alla ricerca dell'uomo grazie alla geolocalizzazione GPS dei loro cellulari.

La procedura ha permesso di rilevare la posizione di uno dei telefoni rubati, coincidente con un condominio di via Canonica nel centro storico.

Giunta sul posto, gli agenti hanno trovato e identificato il 35enne, il suo aspetto corrispondeva alla descrizione del professore che lo aveva avvistato nella scuola.

Oltre alla refurtiva frutto dei furti nella palestra della scuola, che comprendeva due smartphone, un astuccio e un paio di auricolari, gli agenti hanno trovato nell'appartamento altra merce, tra cui uno zaino, altri telefoni e accessori di vario tipo.

Sono in corso ulteriori accertamenti per accertare la responsabilità dell'uomo, con precedenti penali e un avviso orale a suo carico dal Questore di Mantova, in altri furti effettuati precedentemente all'interno dello stesso istituto.