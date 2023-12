Furti su trenta auto. Fermato, è già libero

Ha danneggiato una trentina di macchine, in sosta nella zona di via del Lavoro in San Donato, per rubare all’interno. E, malgrado il giovane, un pakistano di 19 anni sia stato subito arrestato dai carabinieri del Radiomobile, è già tornato in libertà. Il ragazzo, residente in provincia e già con precedenti, era stato notato in azione da un residente, che aveva chiamato il 112. All’arrivo delle pattuglie, il giovane si era dato alla fuga, ma era stato raggiunto e bloccato. Addosso, aveva di tutto: oltre agli attrezzi da scasso (compreso un rompivetro), telecomandi per cancelli automatici, una carta di circolazione, un tagliando per invalidi, 7 telepass, 8 paia di occhiali, un Ipod, una Dashcam e una pochette con dentro orecchini e anelli. Agli accertamenti sulle auto danneggiate ha partecipato anche la polizia, che a sua volta aveva ricevuto segnalazioni. Il ragazzo è stato arrestato per furto aggravato e continuato e portato in camera di sicurezza. Da lì non è mai andato in carcere perché, in direttissima, dopo la convalida, è stato subito rimesso in libertà, con l’obbligo di firma.