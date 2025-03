Furti su undici auto in Corticella: denunciato ed espulso

Undici auto danneggiate in una notte in zona Corticella. Lunotti e finestrini infranti, per rubare all’interno degli abitacoli spicci, occhiali da sole di poco valore, profumi. Un bottino che non arriva a 100 euro, per ottenere il quale il ladruncolo non si è fatto scrupolo a fare danni per migliaia. Il raid vandalico è andato in scena l’altra notte e la polizia è riuscita a bloccare il presunto responsabile di almeno quattro danneggiamenti: un ventiduenne albanese, fermato con una busta piena di refurtiva, tre martelletti frangivetro e anche un paio di coltelli.

Il giovane, carico di precedenti e irregolare in Italia, è stato controllato da una pattuglia del Reparto prevenzione crimine, impegnata in questi giorni con i colleghi del commissariato Bolognina Pontevecchio in controlli a tappeto in Bolognina, dove i furti su auto sono diventati una piaga quotidiana. Gli agenti hanno deciso di approfondire meglio la posizione del ventiduenne che nella busta aveva ben nove paia di occhiali da sole, un paio di auricolari e dei profumi di cui non è stato in grado di giustificare il possesso. Contattati, i proprietari di quattro delle undici auto danneggiate hanno riconosciuto come loro gli oggetti trovati al ragazzo, che è stato dunque denunciato per ricettazione. Tuttavia, essendo il ventiduenne irregolare sul territorio e con diversi precedenti in particolare per reati contro il patrimonio, già ieri mattina è stato disposto nei suoi confronti l’accompagnamento alla frontiera, per l’espulsione. Il giovane albanese è stato quindi affidato all’Ufficio Immigrazione per le procedure di rito.

"Questa è la terza persona denunciata in una settimana per danneggiamento e furto su auto – spiega il dirigente del commissariato Bolognina Pontevecchio Stefano Zanforlino –. Purtroppo, malgrado l’impatto sulla popolazione, non si tratta di reati che prevedono sanzioni ‘importanti’, per cui spesso, già il giorno dopo, ritroviamo chi l’ha commessi in strada. Questa volta, vista la posizione del giovane, è stato però possibile espellerlo".