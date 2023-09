Furti sui furgoni. Banditi inseguiti e arrestati

L’abito non fa il monaco. A ’confermare’ per l’ennesima volta questo proverbio sono stati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Imola che hanno arrestato due italiani con precedenti di polizia, un 44enne residente in provincia di Caserta e un 42enne che invece abita nel Napoletano per furto aggravato continuato in concorso. I due hanno colpito in un parcheggio situato in via San Carlo, una zona vicina al casello A14 dove, dopo essere scesi da un Suv di lusso, hanno aperto il portellone laterale di due furgoni, uno marca Dacia e l’altro marca Opel, asportando delle cassette di metallo con arnesi da lavoro. Inseguiti dai carabinieri, che erano sul posto per un controllo del territorio, i due campani, sono stati fermati mentre stanno trasferendo le cassette di metallo dal Suv a un furgone dove ne sono state rinvenute altre decine. I due avevano colpito anche tra Trento e Modena.