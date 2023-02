Furti in via Gandino a Bologna, residenti in allarme: "Servono le telecamere"

Tra i residenti è allarme per le incursioni dei ladri (foto archivio)

Bologna, 27 febbraio 2023 – All’antivigilia di Natale è toccato a una famiglia in via Redenti, l’8 gennaio in via Don Olinto Marella, il 22 all’angolo fra via Tinozzi e via Cavallina e il 29 di nuovo in via Redenti, a febbraio è stata la volta di un’abitazione in via Gandino, il 2, e in via Bellacosta, il 10 e il 24, quando una signora è stata minacciata con un cacciavite in faccia da due banditi con accento dell’Est e rapinata di 100mila euro fra soldi e gioielli. Ce n’è abbastanza per dire che "siamo nel Far West". Anche se parliamo di appartamenti e villette a ridosso dei Giardini Margherita.

L’atmosfera, insomma, negli ultimi tempi non è esattamente quella di un tranquillo quartiere residenziale, come racconta un professionista di 37 anni, la cui casa è stata visitata dai soliti ignoti due mesi fa. "Da noi si sono arrampicati sui terrazzi fino a raggiungere il terzo piano, dove vive mia suocera – racconta il residente –. Erano circa le 6 del pomeriggio e io, che sto al piano di sopra, non sapevo che lei fosse fuori casa, quindi quando ho sentito un po’ di rumori non mi sono allarmato". Intanto, in una manciata di minuti i ladri rompevano una finestra e tagliavano a metà la cassaforte con un flessibile. Dentro, c’erano gli ori di famiglia, prelevati pochi giorni prima dalla cassetta di sicurezza della banca: "Una settimana prima la cassaforte era vuota, sarà una coincidenza – continua amaro il cittadino –. Tra le nostre case c’è un passaggio comunicante. Se io fossi sceso in quel momento, cosa sarebbe successo?".

"Non ho idea se sia sempre la stessa banda oppure no – aggiunge – quello che so è che sulla nostra chat di vicinato è uno stillicidio di notizie di questo genere. E un paio di volte abbiamo notato persone che si appostavano e curiosavano dentro i giardini, che sono scappate quando le abbiamo viste. Nel nostro caso i ladri sono arrivati e scappati direttamente dai Giardini Margherita. Nel condominio di fianco al nostro un’anziana è stata chiusa in bagno dai ladri mentre loro rubavano in tutta la casa, quando sono andati via ha chiesto aiuto aprendo la finestra e mettendosi a urlare". Il gruppo di vicinato ha chiesto al Comune l’installazione delle telecamere lungo via Gandino e il prossimo 7 marzo è in programma un appuntamento fra una delegazione di residenti e l’amministrazione per discutere la proposta: "Videosorveglianza, qualche pattuglia in più, non so se possano servire, ma di certo abbiamo un problema grave di cui non si parla mai – sottolinea il testimone –. Quando da noi è venuta la polizia a fare il sopralluogo, anche con la scientifica, mi hanno invitato a non parlare con la stampa: non vogliono che si sappia perché se davvero si sapesse quanti furti avvengono in città la gente si spaventerebbe".