Furti a Bologna: via Indipendenza ancora nel mirino dei ladri. Ruba collane e occhiali

Bologna, 21 settembre 2025 – Occhi puntati su via Indipendenza che, ‘schermata’ dai cantieri del tram, sempre con più frequenza è teatro di furti e rapine. L’ultimo risale a giovedì scorso, quando alle 16 circa, la sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un furto in corso in una bigiotteria. A chiedere aiuto alla polizia una dipendente, che ha riferito che un uomo, vestito con maglietta nera e pantaloni grigi, aveva appena rubato un paio di occhiali da sole. Poco prima, lo stesso era entrato nel negozio e aveva portato via quattro collane, per un valore complessivo di circa 50 euro.

Gli agenti della Squadra Mobile, che in quel momento erano impegnati in un servizio anti-rapina nelle vicinanze, sono intervenuti rapidamente, intercettando il sospetto in via Indipendenza. L’uomo, un francese di 34 anni, ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza spintonando gli agenti, che hanno dovuto ammanettarlo. Durante il controllo, gli sono stati trovati addosso le collane e gli occhiali rubati. Da accertamenti, è emerso come il trentaquattrenne avesse già precedenti per furti e minacce: tra l’altro, era già stato arrestato l’8 settembre scorso per un furto simile a Bologna e gli era stato imposto il divieto di dimora in città. Sono scattate di nuovo le manette, questa volta per furto aggravato e violenza sulle cose.

Già nelle scorse settimane la Squadra mobile aveva arrestato altre tre persone, in esecuzione di una misura cautelare, perché ritenute responsabili di almeno tre rapine e un furto con strappo sempre nella zona di via Indipendenza ‘coperta’ dal cantiere.