Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Truffa anzianiSergio Rossi scarpeIn fila dalle 5Classifica ricchiAutista busIl dolore del padre
Acquista il giornale
CronacaFurti a Bologna: via Indipendenza ancora nel mirino dei ladri. Ruba collane e occhiali
21 set 2025
NICOLETTA TEMPERA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Furti a Bologna: via Indipendenza ancora nel mirino dei ladri. Ruba collane e occhiali

Furti a Bologna: via Indipendenza ancora nel mirino dei ladri. Ruba collane e occhiali

Due colpi in altrettanti negozi, rintracciato poco dopo: è un francese di 34 anni che aveva già ricevuto il divieto di dimora in città

Le barriere per il cantiere del tram in via Indipendenza forniscono rifugio ai ladri (foto Schicchi)

Le barriere per il cantiere del tram in via Indipendenza forniscono rifugio ai ladri (foto Schicchi)

Per approfondire:

Bologna, 21 settembre 2025 – Occhi puntati su via Indipendenza che, ‘schermata’ dai cantieri del tram, sempre con più frequenza è teatro di furti e rapine. L’ultimo risale a giovedì scorso, quando alle 16 circa, la sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un furto in corso in una bigiotteria. A chiedere aiuto alla polizia una dipendente, che ha riferito che un uomo, vestito con maglietta nera e pantaloni grigi, aveva appena rubato un paio di occhiali da sole. Poco prima, lo stesso era entrato nel negozio e aveva portato via quattro collane, per un valore complessivo di circa 50 euro.

Gli agenti della Squadra Mobile, che in quel momento erano impegnati in un servizio anti-rapina nelle vicinanze, sono intervenuti rapidamente, intercettando il sospetto in via Indipendenza. L’uomo, un francese di 34 anni, ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza spintonando gli agenti, che hanno dovuto ammanettarlo. Durante il controllo, gli sono stati trovati addosso le collane e gli occhiali rubati. Da accertamenti, è emerso come il trentaquattrenne avesse già precedenti per furti e minacce: tra l’altro, era già stato arrestato l’8 settembre scorso per un furto simile a Bologna e gli era stato imposto il divieto di dimora in città. Sono scattate di nuovo le manette, questa volta per furto aggravato e violenza sulle cose.

Già nelle scorse settimane la Squadra mobile aveva arrestato altre tre persone, in esecuzione di una misura cautelare, perché ritenute responsabili di almeno tre rapine e un furto con strappo sempre nella zona di via Indipendenza ‘coperta’ dal cantiere.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata