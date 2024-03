Tenta di rubare un'affettatrice dalla mensa della Banca d'Italia: arrestato dai carabinieri

Bologna, 12 marzo 2024 - Ha tentato di rubare un'affettatrice da una sala mensa, in uso ai carabinieri, all'interno della Banca d'Italia di piazza Cavour. Il ladro, però, un trentaquattrenne italiano, nell'andare via si è trovato di fronte i militari dell'Arma, addetti alla vigilanza armata della banca, che lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.

È quanto accaduto domenica pomeriggio quando i carabinieri in servizio alla Banca d'Italia, in Piazza Cavour, hanno sorpreso l'uomo mentre tentava di rubare l'affettatrice professionale. Alla vista dei militari dell'Arma, armati di pistola mitragliatrice, che vigilano costantemente la banca, il trentaquattrenne ha tentato di giustificarsi senza ottenere alcun risultato perché, di fatto, era stato sorpreso con la refurtiva in mano.

Ricevuta la notizia, i carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono recati sul posto e dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, accertando che il trentaquattrenne era entrato forzando una porta esterna, lo hanno arrestato. L'uomo, senza fissa dimora e disoccupato, gravato da numerosi precedenti, è stato trattenuto in attesa della convalida dell’arresto e del giudizio per direttissima.