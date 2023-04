Furto al centro sportivo Rubati anche i palloni

Ladri e vandali i malviventi che l’altra notte al centro sportivo di Calderino hanno spaccato serramenti, rubato il fondocassa del bar Sport, svaligiato uffici, depositi e spogliatoi della Polisportiva Monte San Pietro presso lo stadio di calcio, trafugati dieci palloni da calcio appena acquistati e spaccato pannelli e striscioni lungo la recinzione del campo. Una riedizione con varianti di quanto successo l’8-9 novembre dello scorso anno, meno di sei mesi fa. Si parla di una gang che ha iniziato la sua notte predatoria dal bar Sport presso il centro di via Caduti per la Libertà, a poca distanza dal supermercato Coop del capoluogo. Dopo avere forzato l’ingresso hanno messo a soqquadro il punto di ristoro: "Stavolta hanno tentato di aprire la finestra usando delle zappe rubate chissà dove, venivano dal fiume. Non sono riusciti e così hanno scassinato cancelletto e porta. Forzato il registratore di cassa, scassinato le cassette del flipper e del calcio balilla, bevuto alcolici, rubato un sacco di alimenti e prelevato un pallone da calcio che poi ho recuperato nel campo" racconta il barista Lorenzo Marchi che ha denunciato l’ammanco di una modesta cifra di contanti.

"Al solito hanno fatto danni grossi per un bottino di poche decine di euro. Però con tutte le fatiche che si fanno c’è da rimanere male. C’è da avere paura perchè è poi gente che non ha niente da perdere e qui, la notte quando chiudo, è buio pesto".

Prima o dopo il bar è toccato agli uffici della Polisportiva che conta oltre 600 tesserati e gestisce tutto il centro sportivo comunale. La segretaria Stefania Chiari era all’opera sin dal mattino per cercare di ripristinare le condizioni di sicurezza per garantire l’operatività dei diversi settori. I malviventi passando dal campo sportivo hanno danneggiato e razziato anche nell’edificio affidato al Monte San Pietro Calcio: "Visto quello che ci era successo neanche sei mesi fa non lasciamo più neanche un euro in contanti. Lo stesso però hanno fatto danni grossi alla porta scassinata, i vetri rotti, gli striscioni degli sponsor spaccati, i palloni da calcio nuovi portati via. Un disastro!" commenta la Chiari alla quale manifesta comprensione e vicinanza la sindaca Monica Cinti: "Siamo proprio amareggiati. Gli impianti sono in gestione alla Polisportiva che già deve fare fronte ad una situazione post pandemica difficile e si trova ora bersagliata anche da furti ma soprattutto vandalismi. Dobbiamo pensare a montare i sistemi di sicurezza" promette la sindaca.

Gabriele Mignardi