Furto alla libreria Ulisse: "Il secondo in pochi mesi"

A volto scoperto e incurante delle telecamere, ha forzato la saracinesca, spaccato una vetrina e una volta dentro ha preso la cassa ed è fuggito senza lasciare traccia. A subire il secondo furto con scasso in meno di sei mesi è stata la storica Libreria Ulisse di via degli Orti. A lanciare l’allarme alla polizia un residente che avrebbe assistito alla scena, ma nonostante l’immediato intervento di due volanti il ladro si era già dileguato.

"Chi ha commesso il furto ha preso un tubolare che si usa per la protezione degli alberi e l’ha scagliato contro una delle vetrine che avevamo appena sistemato, creando così un un varco di accesso al negozio – racconta Annalisa Angelini, titolare dell’attività assieme al marito Gianluca Tugnoli –. Una volta dentro ha calpestato e rovinato diversi libri, a tal punto che non possiamo più venderli e non li accettano neanche come reso. Tutto questo caos per il fondo cassa, ma parliamo di piccole cifre. Questo furto sembra la copia di quello che abbiamo subìto a fine 2023, ma per spaccare la vetrina la volta scorsa avevano usato una mazzola". La donna poi incalza: "Il furto è avvenuto venerdì sera, più o meno verso le 23,30, e ad avvertire le autorità è stato un cittadino mentre buttava il rusco, perché ha visto una persona rompere la vetrina. I danni ammontano a qualche migliaio di euro, e se li sommiamo a quelli spesi già qualche mese fa i conti sono presto fatti. Non possiamo fare niente, le telecamere ci sono e la polizia è arrivata immediatamente facendo tutto il suo dovere ma c’è tanta amarezza – sottolinea –. La polizia è presente e non possiamo parlare sempre di un problema di sicurezza generalizzando. Credo invece che sia necessario fare interventi nelle zone periferiche con azioni mirate, come ad esempio illuminare i marciapiedi, anche in via degli Orti. Semplici cose come queste rientrano nel tema sicurezza, perché la sera da questo lato le persone non camminano perché è buio e giustamente possono avere timore".

La proprietaria della Libreria Ulisse poi conclude: "Le cose da poter fare per evitare tutto ciò sono tante. Il tubolare usato per spaccare la mia vetrina era rotto e a terra da mesi, e l’avevamo anche segnalato più volte ma nessuno è mai intervenuto. Se lo avessero tolto forse il responsabile del furto avrebbe usato qualche altra cosa per rompere il vetro, ma se evitiamo di lasciarle in giro e a portata di mano di chiunque sarebbe meglio. A noi adesso non resta che fare la conta dei danni, e ripartire con la nostra attività". Indagini sono in corso.

a. c.