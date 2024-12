Furto alla Top Car, arresti convalidati

Arresti convalidati per i tre malviventi fermati domenica scorsa a Zola Predosa dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale dove la banda composta da tre bolognesi di 25, 27 e 40 anni aveva appena messo a segno un furto ai danni della filiale locale della Top Car, magazzino professionale di componenti, accessori e ricambi per auto e fuoristrada. Comparsi l’altra mattina davanti al giudice per il rito di direttissima uno di essi ha ottenuto gli arresti domiciliari mentre per gli altri due, ospiti di campi nomadi del territorio, è scattata la disposizione di divieto di permanenza in comune di Bologna. L’arresto è stato eseguito grazie a un cittadino che ha notato movimento sospetto nella sede del magazzino di via Marzocchi ed ha telefonato al 112 per segnalare questa situazione. All’interno del loro veicolo, perquisito, sono state trovate 14 batterie per auto. La refurtiva è stata sequestrata.