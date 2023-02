Furto all’Esselunga Tredicenni nei guai

Si sono presi una lavata di testa i quattro tredicenni identificati dai carabinieri della compagnia Bologna Centro, dopo essere stati beccati a taccheggiare profumi e cosmetici all’Esselunga di via Guelfa. È successo ieri mattina e i dipendenti del supermercato hanno fermato i quattro, che avevano appena nascosto tra tasche e zainetti merce per circa 170 euro. Non essendo un episodio isolato, ma ormai quasi una consuetudine da parte di alcuni gruppi di ragazzini, e anche in considerazione del valore della merce che i quattro stavano tentando di rubare, sono stati avvertiti i carabinieri. I militari hanno identificato i giovanissimi (tutti di 13 anni), ma non li hanno denunciati, perché alla fine il direttore del supermercato ha deciso di non sporgere querela. Dopo la ramanzina, i tredicenni sono stati riaffidati alle rispettive famiglie.