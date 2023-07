Furto in appartamento a Bologna, i ladri in fuga abbandonano il bottino

Bologna, 24 luglio 2023 – Quando l’inquilino non c’è il ladri entrano e fanno incetta di borse, orologi e argenteria. Succede in via Beniamino Gigli, nel cuore della notte, ma a rovinare la festa dei topi d’appartamento ci ha pensato un cittadino molto attento.

E’ stato lui, alle 3,35, a chiamare la centrale operativa dei carabinieri: l’uomo ha dato l’allarme, dicendo di aver notato alcune persone sospette sul pianerottolo condominiale del palazzo.

Quando i carabinieri sono arrivati davanti alla palazzina, hanno visto un uomo dall’aria sospetta che sostava sul ciglio della strada. Alla vista dei Carabinieri, il “palo” e i suoi complici sono riusciti a dileguarsi.

I militari sono però riusciti a recuperare cinque borsoni neri che si trovavano appoggiati per terra, nei pressi di una siepe. All’interno dei borsoni, sono state trovate stoviglie d’argento, accessori per abbigliamento, orologi e gioielli vari.

Gli accertamenti successivi hanno appurato che gli oggetti provenivano da un furto che una batteria di ladri aveva perpetrato in un appartamento, situato al secondo piano del palazzo di via Beniamino Gigli, in uso a una coppia di italiani che in quel momento si trovava in vacanza. La coppia, rintracciata dai Carabinieri, è rientrata a Bologna per quantificare i danni. La refurtiva del valore complessivo di circa 50.000 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari.