Rubano dentro un’auto in Bolognina: arrestati dalla polizia

Bologna, 14 febbraio 2025 - Sorpresi mentre rubavano dentro un’auto, sono stati arrestati dalla polizia. È successo stanotte, intorno alle 2,15, in via Di Vincenzo, in Bolognina, quando il personale delle Volanti, ricevuta la segnalazione da un residente, ha arrestato un ventenne marocchino e un diciassettenne tunisino. Nello specifico il cittadino ha spiegato agli operatori di aver visto due giovani che vandalizzavano un'auto.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno immediatamente individuato i due ragazzi che, una volta fermati, sono stati sottoposti a perquisizione personale sul posto.

Addosso al minorenne tunisino è stata trovata una torcia nera, risultata essere del proprietario dell'autovettura, mentre nel cestino della bicicletta del ragazzo marocchino sono stati trovati due giraviti, due torce e altri oggetti, sempre appartenenti al denunciante.

I due soggetti sono stati portati negli uffici della Questura e sottoposti a ulteriori controlli. È emerso così che il ventenne aveva precedenti in materia di stupefacenti ed era sottoposto alla misura del divieto di dimora a Bologna, mentre il diciassettenne è risultato essere un un minore non accompagnato con precedenti specifici, in

materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Per questo è stato disposto il rito direttissimo per il cittadino marocchino e l'accompagnamento nel Cpa del Pratello per il minorenne.