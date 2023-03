Bologna, furto al Bar da Sacco di Budrio: rubati sigarette e gratta e vinci per 25mila euro

I militari stanno indagando per capire quanti erano i malviventi e la via di fuga

Budrio (Bologna), 19 marzo 2023 – Un furto da 25mila euro quello portato a segno da alcuni malviventi, ancora senza nome, a Budrio. Era l’alba di venerdì sulla tranquilla e periferica via Zenzalino Nord angolo via Bacchiere, a Vedrana di Budrio. Verso le 5 il titolare del bar tabacchi ‘Bar da Sacco’ è arrivato, come tutte le mattine, presso la sua attività commerciale per tirare su la serranda.

Una volta arrivato all’interno del locale, però, l’amara sorpresa: tutto il bar era a soqquadro a causa della spiacevole visita notturna di alcuni ladri che, stando alle prime indagini, pare sapessero come aggirare la porta d’ingresso principale e dove cercare il ‘bottino’.

Il titolare, non appena ha capito quanto successo, ha subito chiamato i carabinieri tramite la centrale operativa del 112 e, poco dopo, sono arrivati sul posto con due pattuglie i carabinieri della Compagnia di Molinella, competente per territorio, insieme ad una pattuglia dell’afferente stazione di Budrio.

Mentre il titolare del ‘Bar da Sacco’, nonostante la rabbia e lo choc, faceva l’inventario di quanto era stato trafugato dai ladri, i carabinieri hanno cercato di ricostruire il punto d’accesso dei malviventi. Questi, stando ai rilievi, avrebbero scavalcato una recinzione che si trova nella parte posteriore del locale. Da qui si sarebbero, poi, diretti verso una finestra, quella del bagno, protetta da una grata di ferro. Scardinata la grata, con modalità ancora da chiarire, i ladri sono entrati nel bar tabacchi e, una volta all’interno, si sono subito diretti verso la cassa. I malviventi, però, non si sono limitati a portare via il fondo cassa, ma hanno trafugato, pare usando zaini e sacchetti che avevano con sè, anche svariate stecche di sigarette e gratta e vinci in modesta quantità. Il bottino, ad ora, si aggira intorno ai 25mila euro stando a una prima stima fatta dal titolare stesso che ha, contemporaneamente e come di prassi, sporto denuncia contro ignoti.

L’attività commerciale non è dotata di un sistema di videosorveglianza. I carabinieri della Compagnia di Molinella, però, si sono subito attivati per rilevare qualsiasi traccia dei malviventi all’interno e all’esterno del locale. Parallelamente i militari stanno anche passando al setaccio tutte le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona per capire intanto quanti fossero i ladri e come siano arrivati e fuggiti dalla scena del furto. Sempre con le videocamere i carabinieri cercheranno, poi, di risalire al percorso di fuga usato e all’identità dei ladri.