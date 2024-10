Furto al bar Scaletto di Bologna, preso il ladro: portò via 12mila euro in contanti. Video

Bologna, 31 ottobre 2024 – Ha sfondato la porta a vetri dell'Antico Caffè Scaletto, di via Ugo Bassi, e una volta all'interno del bar ha rubato oltre dodicimila euro in contanti. Il ladro, un ragazzo di 21 anni, è stato intercettato dalla polizia che lo ha trovato in possesso di settemila euro in contanti, denaro sequestrato e riconsegnato alla titolare del pubblico esercizio.

Il ladro ripreso dalle telecamere nel bar Scaletto e la refurtiva recuperata dalla polizia

Il tutto è accaduto nella mattinata del 9 ottobre, quando la responsabile del bar Scaletto ha chiamato il 113 perché ha trovato la porta d'ingresso in frantumi e il locale a soqquadro. Gli agenti della Squadra Mobile, arrivati sul posto, grazie ai video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nel locale hanno tentato di ricostruire quanto accaduto. Il ladro, con il volto coperto, oltre ad aver tentato di forzare il registratore di cassa, si era intrufolato anche nel locale adibito alla cucina e nel magazzino al piano seminterrato, riuscendo a portare via oltre 12mila euro in contanti.

Gli agenti, a seguito di numerosi accertamenti e di un’accurata indagine, sono riusciti a individuare il responsabile, un ragazzo di 21 anni, di origini bulgare, pregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Grazie a un’accurata analisi dei filmati di sorveglianza e monitorando i numerosi controlli delle forze dell'ordine sul territorio, il ventunenne è stato rintracciato ed è finito nella rete della polizia.

In possesso del ventunenne sono stati trovati e sequestrati settemila euro in contanti, nascosti in barattoli di vetro e in blister di plastica che sono stati riconosciuti dalla titolare del pubblico esercizio a cui è stato riconsegnato il denaro.