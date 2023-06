Ruba 14 borse in un negozio di piazza VIII Agosto, 44enne arrestato dai carabinieri

Bologna, 15 giugno 2023 - Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna con l'accusa di tentata rapina impropria. Nel pomeriggio del 13 giugno, il quarantaquattrenne sospettato di furto è stato fermato da alcuni cittadini in piazza VIII Agosto, che hanno poi avvertito i militari dell'Arma. I carabinieri sono arrivati subito sul posto identificando il presunto colpevole in un marocchino di 44 anni. I militari hanno poi raccolto le testimonianze di chi era presente sul luogo: due dipendenti di un negozio di articoli per la casa e un ulteriore testimone. Dalla ricostruzione di quanto accaduto è emerso che i due dipendenti del negozio si erano accorti del furto in corso e senza pensarci due volte hanno inseguito il malvivente, scatenando una colluttazione. Grazie all'aiuto di alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, la refurtiva è stata recuperata. Si trattava di 14 borse dal valore complessivo di circa settanta euro.

Il quarantaquattrenne, senza occupazione stabile, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai carabinieri. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo. A seguito della convalida dell’arresto al quarantaquattrenne è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.