Bologna, rubano all’interno di un camper nell’area di servizio in A14: 3 arresti

Bologna, 26 giugno 2025 – Tre persone sono state arrestate dalla polizia stradale per un furto commesso all’interno di un camper di proprietà di cittadini tedeschi.

I poliziotti erano sulle tracce dei malfattori già dalla scorsa settimana, quando i tre (con un’età compresa dai 45 ai 50 anni) erano stati riconosciuti e individuati dopo avere commesso un primo furto ai danni di altro camperista tedesco in sosta durante la notte, in un’area di servizio della provincia di Bologna.

Nel corso di servizi appositamente istituiti per prevenire illeciti commessi a danno di utenti in transito o sosta, gli agenti in abiti civili hanno individuato l’autovettura con i malintenzionati mentre transitava sulla tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro e l’hanno pedinata notando che dopo essere entrata in autostrada A14 in direzione di Ancona, faceva accesso in tutte le aree di servizio presenti.

Il furto è stato commesso nell’area Bevano forzando la portiera di accesso al veicolo, a bordo del quale erano presenti due persone anziane di nazionalità tedesca.

Dopo avere preso 200 euro, gli autori del reato sono fuggiti in direzione Bologna a velocità molto sostenuta, ma sono stati fermati nei pressi del casello autostradale di San Lazzaro.

Sono stati arrestati in flagranza e condotti nel carcere della Dozza.

«L’operazione – spiegano dalla polizia – rientra all’interno del più ampio dispositivo di controllo volto a garantire la sicurezza di cittadini e viaggiatori e a prevenire i furti in area di servizio durante tutto il periodo estivo».