Furto da 10.000 euro in un cantiere, arrestato in flagranza a Bologna

Bologna, 16 settembre 2025 – Ha provato a rubare materiali per un valore di 10.000 all’interno di un cantiere, in zona Battiferro a Bologna, ma è finito in manette. Protagonista dell’episodio un italiano di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dalla polizia la notte scorsa in vicolo del Pellegrino (quartiere Navile) per il reato di tentato furto aggravato in concorso con ignoti.

Tutto è iniziato poco dopo l’una, quando a una volante dell’ufficio prevenzione e soccorso è arrivata una segnalazione dall’istituto ‘CoopService’: un vigilante ha raccontato di aver trovato il cancello principale del cantiere danneggiato e, entrando nell’area dei lavori, ha notato tre uomini in fuga verso alcuni capannoni in via Marco Polo. Il vigilante è riuscito a bloccare uno dei tre fino all’arrivo della volante, perdendo di vista gli altri due complici.

Al loro arrivo sulle sponde del canale Navile i poliziotti hanno trovato anche, a poca distanza, un autocarro con all’interno 23 pali di ferro appena rubati dal cantiere per un valore di circa 200 euro ciascuna (10.000 euro nel complesso). Altri 27 pali erano pronti per essere caricati, sistemati all’esterno del cantiere. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato.