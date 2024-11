Furto in casa di un’anziana, preso il ladro

Bologna, 8 novembre 2024 - È stato fermato per un controllo in A1, all'altezza del casello autostradale di Casalecchio, ed è stato trovato in possesso di anelli, collane, bracciali, spille in oro e denaro contante, risultati rubati poco prima in una casa a Verona. Per questo motivo un uomo di 41 anni, italiano con precedenti, è stato denunciato dalla polizia stradale per furto aggravato.

Il tutto è accaduto il 22 ottobre, quando intorno alle 15.30 gli agenti della Polstrada hanno fermato in A1 una Kia per un controllo. Il conducente, il quarantunenne, ha mostrato un contratto di noleggio intestato a un’altra persona, senza fornire spiegazioni plausibili sul possesso del veicolo. Il suo atteggiamento sospetto ha portato a ulteriori verifiche sulla persona e sul contenuto dell’auto.

La refurtiva recuperata dalla polziia

Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto sul sedile anteriore una borsa da donna di marca, parzialmente nascosta da una coperta, insieme a una bicicletta elettrica e a un monopattino. La perquisizione ha inoltre permesso di rinvenire gioielli e denaro contante.

Gli agenti hanno così provato a ricostruire quanto accaduto, rintracciando la vittima del furto, una donna di 84 anni residente a Verona, che ha riconosciuto il malvivente, che l'aveva truffata fingendosi un tecnico del gas.

Tra i gioielli recuperati, la vittima ha riconosciuto spille di grande valore affettivo, appartenute al padre, ex ufficiale dell’Esercito Italiano. Il 6 novembre, gli agenti della polizia stradale hanno restituito personalmente alla signora i gioielli sottratti, permettendole di riavere i preziosi ricordi di famiglia.

Il quarantunenne, con precedenti specifici per furto in abitazione, è stato denunciato per furto aggravato.