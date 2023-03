Bologna, un altro maxi furto sui Colli: rubate valigie vintage firmate

L’ottocentesca Villa Impero. I ladri sono entrati in una villa che si trova nella stessa tenuta

Bologna, ruba in azienda abiti di lusso e li rivende per pagare i debiti

Bologna, 1 marzo 2023 – Pezzi vintage di Louis Vuitton. Set di valigie griffate da decine di migliaia di euro. Bauli altrettanto preziosi. Borse. Furti a Bologna, altro colpo in villa da 200 mila euro. E sui Colli niente telecamere Il colpo grosso, questa volta, i ladri lo hanno fatto in via Berengario da Carpi, sui primissimi colli della città, in una villa nel rigoglioso parco secolare che ospita l’ottocentesca Villa Impero, edificata dal marchese Mazzacorati. Il maxi-furto, ad almeno cinque zeri, è stato scoperto nel pomeriggio di lunedì, quando i domestici sono andati a pulire la dimora limitrofa a Villa Impero, non più abitata da quando la proprietaria è venuta a mancare, qualche mese fa. Un furto probabilmente consumato nel weekend, quando anche le attività di Villa Impero sono sospese. La proprietà, appreso del colpo, ha chiamato la polizia e sui Colli, oltre alle Volanti, è intervenuto anche personale della Scientifica e della Squadra mobile. Rapina con pistola in villa sui colli di Bologna: terrore davanti ai bambini Un lavoro complesso quello degli investigatori, viste anche le dimensioni della dimora e del parco, dove i ladri, entrati tagliando le inferriate al primo piano, devono aver agito con calma, selezionando...