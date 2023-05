Furto con abbraccio Coppia nei guai

Due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due rumeni trentenni, un uomo e una donna, per una rapina commessa a fine febbraio a

Casalecchio di Reno. Nella circostanza, la donna ha approcciato un uomo di oltre 75 anni con il 75 per cento di disabilità fisica con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio: con il pretesto di approcciare l’uomo si è avvicinata e, non appena arrivata alla giusta distanza, ha strappato l’orologio di valore dal polso dell’anziano, provocandogli lesioni al braccio guaribili in 20 giorni. Il malcapitato ha provato a difendersi come poteva, tuttavia la donna è riuscita a scappare a bordo di un’autovettura guidata dal complice.