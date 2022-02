Bologna, 11 febbraio 2022 - "Stavamo pregando nella cella di una sorella malata, quando abbiamo sentito un rumore provenire dal piano di sopra". Inizia così il racconto di suor Sarah. Che, assieme alle quattro consorelle dell’ordine di clausura delle Clarisse Cappuccine, con cui vive nel convento di via di Saragozza, nei pressi del Meloncello, si è trovata faccia a faccia con un ladro, entrato probabilmente per un sopralluogo nell’antico palazzo.

"Mancavano pochi minuti alle 20 – racconta la religiosa –, eravamo tutte insieme a pregare in una stanza, quando ho sentito i passi e ho chiesto alle altre se anche loro li avessero avvertiti. Abbiamo pensato potesse essere uno dei nostri gatti, ma non fanno così tanto rumore. Così mi sono armata di coraggio e di una scopa e, assieme ad altre due consorelle, sono andata a vedere". Le suore si sono avventurate lungo il corridoio, cercando l’intruso: "Il convento è molto grande e circondato da un parco – dice ancora suor Sarah –. Stavamo camminando, quando abbiamo sentito i passi di qualcuno che scendeva le scale. Lui è arrivato al piano dove ci trovavamo ed ha aperto la porta che dà sul corridoio. E così ci siamo trovate davanti a quest’uomo, alto e robusto, con un cappellino con la visiera e in mano una torcia".

La prima reazione è stata una grande paura: "C’era una novizia con me. Quando ha visto il ladro ha urlato: ‘C’è un uomo!’. Noi siamo suore di clausura, non siamo abituate a vedere uomini in convento, soprattutto a quell’ora – dice ancora suor Sarah –. Eravamo terrorizzate ci potesse fare del male. E così la prima reazione è stata cercare un luogo dove rifugiarci. Nel convento gli spazi sono aperti, l’unica stanza chiusa è il bagno: siamo entrate tutte lì dentro. Per fortuna una delle novizie aveva con sé il cellulare e abbiamo chiamato la polizia".

La brutta avventura non si è conclusa subito però: "Le due pattuglie della polizia sono arrivate in pochissimo tempo, ma non riuscivano a entrare perché il cancello era chiuso. Noi lo apriamo con un telecomando, che ovviamente era in un’altra stanza. Abbiamo chiamato il custode, che in quel momento era fuori. C’era però sua figlia, che stava dando da mangiare ai gatti e che ha aperto il cancello agli agenti. Poi, però, rimaneva da aprire loro il portone. E così abbiamo preso tutte delle scope, per difenderci, e siamo uscite, sperando di non incontrare di nuovo quell’uomo", continua la religiosa.

A quel punto, con l’aiuto degli agenti, sono iniziate le ricerche per tutto il convento dell’intruso: "I poliziotti sono stati bravissimi: hanno cercato ovunque, anche negli armadi, nelle cantine... E questo palazzo è molto grande. Alla fine abbiamo trovato due posti da cui potrebbe essere entrato il ladro: o la finestra della cella della madre superiora suor Egidia oppure, ed è più probabile, da una finestra che dà su una veranda sul giardino. Di quell’uomo non c’era più traccia, ma io l’altra notte non sono riuscita a chiudere occhio per la paura", continua suor Sarah.

Che pensa che l’intrusione dell’altra sera fosse una sorta di sopralluogo, propedeutico a un furto: "Vicino alla finestra da cui sospettiamo sia entrato il ladro c’era una borsa con dentro un portafogli. Non è stata toccata. Questo è un palazzo antico, ci sono dei quadri... Chissà, forse quell’uomo stava facendo un controllo, per vedere se c’era qualcosa di buono da rubare ed eventualmente tornare". Le suore sporgeranno denuncia al commissariato Santa Viola: "Abbiamo avuto paura e siamo ancora preoccupate: siamo sole, isolate in mezzo a un grande giardino – conclude suor Sarah – speriamo che non accada più una cosa simile".