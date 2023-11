Furto da ‘King’, giovane arrestato

Ruba vestiti in un negozio del Centronova, arrestato un 27enne romeno. Martedì intorno alle 13 i carabinieri di Castenaso sono intervenuti al negozio King per un furto, chiamati da un addetto alla sicurezza. L’uomo era stato fermato dopo che era stato visto dirigersi verso l’uscita senza acquistare niente ma con i vestiti visibilmente gonfi. I militari dell’Arma, raggiunto il negozio, lo hanno identificato e hanno recuperato la merce rubata: 5 capi di abbigliamento per un valore di 600 euro. Il giovane aveva anche tre tenaglie utilizzate per rimuovere dispositivi antitaccheggio. Il 27enne è stato arrestato e condannato per direttissima a quattro mesi. La pena è stata sospesa.