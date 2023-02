Furto di monopattino a Bologna: denunciato ragazzo di 17 anni

Furto di monopattino a Bologna

Bologna, 28 febbraio 2023 – Un diciassettenne tunisino è stato denunciato ieri pomeriggio dalla polizia per il furto di un monopattino. È accaduto in Bolognina, intorno alle 17,30, quando il proprietario, che aveva lasciato in sosta il monopattino in via Matteotti, si è accorto che qualcuno lo aveva portato via.

Dato che il mezzo aveva un rivelatore di posizione, l’uomo ha visto che si trovava in via della Liberazione e ha avvertito la polizia. Quando gli agenti sono arrivati hanno intercettato il ragazzo, incensurato, che oltre al monopattino rubato aveva con sé anche 10 grammi di hashish. Motivo per cui è stato denunciato per furto e spaccio.