Furto di vestiti da Betty Blu. La vigilanza blocca i ladri in fuga

Tentano di rubare all’interno di un’azienda di Quarto Inferiore, a Granarolo, ma vengono messi in fuga dalla prontezza d’intervento di un addetto alla vigilanza de La Patria. I fatti sono avvenuti alcune notti fa nella zona industriale di Granarolo, in via Viadagola, quasi al confine con Bologna. Il furto è stato sventato, tra l’altro, dopo un inseguimento per le vie di Quarto Inferiore. Intervento, dunque, decisivo quello dell’istituto di vigilanza La Patria che ha bloccato il furto in atto da Betty Blu: non solo i malviventi sono stati catturati, ma anche la refurtiva è stata recuperata. Era la notte del 29 marzo, alle ore 3. Nella piccola frazione di Quarto Inferiore c’era una pattuglia di vigilanza de La Patria che sorvegliava la zona, come di prassi. Ad un certo punto le due guardie giurate hanno ricevuto una segnalazione di un allarme proveniente dal deposito di abbigliamento Betty Blue di via Viadagola.

Grazie alla prontezza di tutti i colleghi vigilantes in servizio in zona ben tre pattuglie dell’Istituto sono intervenute sul posto. Dalle telecamere risultava evidente il tentativo di alcuni individui di forzare l’ingresso ed entrare nell’edificio. Nel frattempo sono stati allertati il 112 ed il referente di Betty Blu. Grazie all’intervento tempestivo dell’Istituto La Patria, è iniziato un inseguimento che si è concluso fortunatamente con il blocco del furgone utilizzato dai malviventi e il recupero della refurtiva.

Lo racconta il vigilante de La Patria coinvolto durante l’intervento: "Giunto sul posto, ho subito notato la presenza di alcuni individui attorno a un mezzo presente nell’area cortiliva del magazzino (con il quale è stato abbattuto il portone). Avevano già sottratto diversi capi di abbigliamento. Allora ho deciso di scavalcare il cancello e mi sono avvicinato al furgone. La nostra presenza ha colto di sorpresa i malviventi che si sono dati immediatamente alla fuga dopo aver abbandonato il veicolo". Le operazioni sono poi proseguite con il piantonamento dell’edificio assicurando così la sicurezza del perimetro e la protezione della proprietà.

