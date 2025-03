Furto di videogiochi, presi giovani ricettatori

La polizia di Stato del commissariato di San Giovanni in Persiceto ha recuperato la refurtiva di un furto ai danni di Action, noto esercizio commerciale di elettronica di Persiceto, in via Suor Nazarena. Poco prima di mezzanotte di sabato scorso la volante ha inseguito e bloccato un gruppo di tre giovani stranieri, uno dei quali minorenne, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. I tre erano fermi tra le macchine in sosta, ma alla vista della macchina della polizia hanno cercato di allontanarsi in fretta, senza però riuscirci. I tre, di origine extracomunitaria e provenienti dal Modenese, gravati da precedenti penali quali rapina, ricettazione, false attestazioni a pubblico ufficiale e invasione di terreni ed edifici, sono stati trovati in possesso di materiale di probabile provenienza furtiva. Nello specifico, infatti, il ragazzo minorenne, classe 2007, aveva nascosto all’interno del suo giaccone diverso materiale elettronico di vario genere, tra cui videogame, e spray al peperoncino. Da accertamenti effettuati dai poliziotti del commissariato, gli oggetti trovati sembrerebbero riconducibili al furto avvenuto nel negozio Action poche ore prima, sul quale erano intervenuti i carabinieri di San Giovanni. Per questo motivo il minorenne è stato denunciato per ricettazione e riaffidato ai genitori. Sono in corso accertamenti, basati sull’analisi delle immagini di videosorveglianza del negozio, per valutare le eventuali responsabilità dei tre giovani nel furto al negozio Action. "L’attività della volante – spiega Gabriella Panarace, dirigente del commissariato di Persiceto – si inserisce in un quadro più ampio di controlli e monitoraggio di gruppi e bande giovanili che in quest’ultimo periodo si sono resi autori di condotte vandaliche e violenza. L’auspicio è quello di chiedere alla cittadinanza la massima collaborazione con le forze di polizia, in ordine a segnalazioni di eventuali atteggiamenti sospetti".

p. l. t.