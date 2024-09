Tenta di rubare in un distributore di viale Lenin, arrestato

Bologna, 15 settembre 2024 – Tenta di introdursi nella tabaccheria di un distributore di carburante in viale Lenin per commettere un furto, 44enne sorpreso e arrestato dalla polizia. È successo nella notte fra ieri e oggi, intorno alle 2.

L’uomo, un polacco con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso in flagrante dalla volante della polizia di Stato mentre tentava di forzare l’ingresso della tabaccheria all’interno del distributore Ip, presumibilmente per commettere un furto. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga ma è stato immediatamente bloccato e arrestato dalla polizia.