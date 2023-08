Furto all’edicola Carella di Bologna, danni e fondocassa rubato

Bologna, 30 agosto 2023 – Ennesimo furto, questa notte, all’edicola Carella di piazza di porta San Vitale. Era l’1,35 quando è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri… “Dalle telecamere che i carabinieri hanno acquisito si vede un solo uomo in azione - spiega Fabrizio Carella -. Per entrare a divelto un pannello laterale e poi, dopo aver afferrato delle monete e poco fondo cassa, quando è scattato l’allarme è scappato via forzando e danneggiando la porta d’ingresso”.

Tanti danni insomma, per portare via un bottino misero. “Da anni non abbiamo più né gratta e vinci, né schede telefoniche, proprio per evitare queste situazioni - spiega ancora Carella -. E invece…”.

Oggi pomeriggio l’edicolante andrà a sporgere denuncia in caserma. “Qui la situazione è sempre la stessa: nella piazza ci sono sempre spacciatori e tossicodipendenti. Da noi non venivano da qualche anno, hanno atteso che riaprissi dopo le ferie per derubarci ancora”.