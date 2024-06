Furto in appartamento. Beffati dalle cuffiette: si potevano localizzare

Il furto era avvenuto qualche sera fa, di notte, mentre la famiglia era in casa, a letto. Gli ignoti ladri erano entrati da una portafinestra al piano rialzato dell’appartamento in via Ferrarese, portando via, tra la refurtiva, anche un paio di cuffiette di ultima generazione. Proprio quell’accessorio, che può essere rintracciato dai proprietari in caso di smarrimento, ha permesso ai carabinieri della stazione Navile di individuare e denunciare tre cittadini marocchini, di 18, 25 e 30 anni, per ricettazione.

Dopo il furto subito, infatti, la vittima, un professionista di 41 anni, ha attivato la funzione per intercettare le cuffiette, localizzandole in via Giacinta Pezzana. A quel punto, assieme alla moglie, ha raggiunto la strada e ha notato tre persone che discutevano tra loro: le cuffie che gli erano state rubate erano diventate oggetto di una trattativa tra tre sospetti, che stavano per allontanarsi su un’auto. A quel punto, con prudenza, il quarantunenne ha iniziato a seguire la macchina, allertando allo stesso tempo i carabinieri. Arrivati in viale Aldo Moro, i tre nordafricani - uno dei quali irregolare - sono stati raggiunti e identificati dai militari, che hanno recuperato la refurtiva e denunciato i tre per ricettazione. Sono in corso adesso indagini per verificare se gli stessi siano stati anche autori del furto in appartamento o se siano venuti in possesso, solo successivamente, di parte della refurtiva.

n. t.