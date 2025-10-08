Furto in piazza Trento Trieste. Rubati soldi e documenti a un anziano di 84 anni

Furto con destrezza ai danni di un anziano, mentre stava entrando in farmacia. È successo ieri in piazza Trento Trieste, intorno all’ora di pranzo, quando i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Sul posto, la vittima, un signore di 84 anni, ha raccontato ai militari dell’Arma l’episodio: alle 12.30, l’uomo stava entrando all’interno della Farmacia Trento Trieste, che affaccia sull’omonima piazza al civico 1. Proprio in quel momento, due donne di etnia rom sono riuscite ad avvicinarlo con l’inganno. Mentre una delle due malfattrici distraeva la vittima, l’altra è riuscita ad aprire il marsupio estraendo il portafoglio dell’uomo, che era in compagnia del figlio. Al suo interno, oltre ai documenti, anche cento euro in contanti e carte di credito. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e la vittima, che è stata invitata dai carabinieri a sporgere denuncia, non ha richiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118.

Ora, toccherà ai militari dell’Arma individuare le due autrici del furto, grazie anche all’aiuto delle immagini riprese dalle telecamere che inquadrano l’area in cui è avvenuto l’episodio. Quanto successo si colloca in una zona, soprattutto negli ultimi mesi, segnata dal degrado, come raccontato dai cittadini: tra la piazza e il portico che ripara le diverse attività commerciali, infatti, orbitano diversi soggetti, tra cui anche alcuni clochard, in particolare negli orari serali, sotto effetto di alcol o droga. Un disagio che si riversa in strada con sporcizia e rifiuti abbandonati in ogni angolo. A questo si aggiunge un clima di insicurezza dettato da un giro di spaccio che, di notte, occupa la piazza e il giardinetto.

m. m.