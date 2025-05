Furto in una profumeria. Svaligiate le vetrine

Furto in una profumeria di via Indipendenza: rubati tutti i profumi nelle due vetrine a muro. Un bottino importante, ma non ancora quantificabile, visto che alcune fragranze erano anche molto costose. Il ladro avrebbe agito usando un piede di porco. Tanto da rompere il marmo sotto la vetrata finita nel mirino, il legno e il ferro dell’insegna del negozio e danneggiare la serratura della vetrina. "Non metteremo mai più i profumi esposti così", racconta la titolare del negozio che preferisce mantenere l’anonimato per un fatto di sicurezza. Il furto sarebbe avvenuto, secondo la sua testimonianza, in due momenti diversi: prima intorno all’una di notte di ieri e poi verso le quattro. Tanto che i carabinieri del Radiomobile, chiamati da un passante, hanno dovuto compiere un doppio intervento, in piena notte e all’alba. La titolare ha così denunciato l’accaduto al comando della compagnia Centro. In quel tratto di via Indipendenza, proprio nelle vicinanze della profumeria, c’è una telecamera comunale che ora è al vaglio dell’Arma per risalire al ladro di profumi. L’uomo che ha divelto le vetrine ha anche lasciato delle scatole vuote a terra. "Questa non è più la Bologna di una volta", incalza un’altra commerciante di via Indipendenza. Altri furti e anche rapine si sono registrate nell’area in questi mesi. Sabato, ad esempio, nella vicina piazzetta della Pioggia è stata derubata una volontaria Ant mentre era al banchetto per sostenere la lotta contro i tumori.

Nicholas Masetti