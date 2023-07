Furto in zona Giardini I ladri sorpresi in casa e bloccati dalla polizia

di Nicoletta Tempera

Un poliziotto ha scavalcato la recinzione e si è arrampicato sul balcone. Gli altri hanno bloccato la porta d’ingresso. E i ‘topi’ d’appartamento sono finiti in trappola. Due albanesi, di 30 e 27 anni, con un curriculum ricco e dettagliato in materia di furti in casa, sono stati sorpresi in flagranza l’altra notte dagli agenti delle Volanti, mentre svaligiavano un appartamento in via Santa Chiara, alle spalle dei Giardini Margherita, zona bersagliata da furti e rapine.

Il trentenne, che è stato trovato all’interno dell’abitazione, è stato arrestato subito. Il complice, che intanto era fuggito con la refurtiva fino all’ultimo piano del palazzo, provando a nascondersi in un anfratto, è stato invece denunciato per furto aggravato. L’operazione è scattata intorno alle 23, quando alcuni vicini di casa delle vittime, sentendo dei rumori sospetti, hanno chiamato il 113. Più pattuglie delle Volanti si sono quindi precipitate in via Santa Chiara e gli agenti hanno subito notato come la porta finestra dell’abitazione presa di mira fosse stata forzata. Così uno dei poliziotti è entrato nella casa direttamente per quella via, mentre i colleghi cinturavano il palazzo per scongiurare eventuali fughe. Il giovane albanese, in ‘divisa da ladro’, per dirla con il capolavoro di Monicelli ‘I soliti ignoti’, aveva addosso un passamontagna e dei guanti da lavoro e aveva con sé tutto l’armamentario necessario allo scasso: un grosso cacciavite e una torcia e una sfilza di precedenti specifici.

Mentre nel palazzo arrivava anche la Scientifica per i rilievi, i poliziotti rintracciavano il complice all’ultimo piano: anche lui con guanti, mascherina, torcia e 2mila euro di monili appena rubati nell’appartamento al piano di sotto. I due, entrambi irregolari in Italia, sono stati accompagnati in Questura. L’arrestato, dopo la direttissima di ieri mattina, è stato messo ai domiciliari con braccialetto. Sia per lui che per il collega, l’ufficio immigrazione ha avviato le pratiche per l’espulsione. E il denunciato è stato subito riaccompagnato, in aereo, in Albania. La coppia di pensionati che vive nell’appartamento preso di mira si trovava in vacanza. Sono stati i figli a raggiungere via Santa Chiara e riconoscere i gioielli che il ventisettenne aveva con sé. La refurtiva è stata subito restituita loro dagli agenti.