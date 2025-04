Furto nella lavanderia, ladro ripreso in azione. “Negozianti lasciati soli”

Bologna, 15 aprile 2025 – Il bottino ammonta a circa 2mila euro. A cui vanno aggiunti “almeno 1.500 euro di danni”, come spiega Domenico Nobile, titolare della lavanderia a gettoni di via al civico 245 di via Emilia Ponente, presa di mira domenica sera dai ‘soliti ignoti’.

Il ladro ripreso in azione dalle telecamere interne della lavanderia: l’uomo ha impiegato tre minuti a forzare la cassa, danneggiando la parte posteriore e portando via così 2mila euro

Nobile, tra l’altro consigliere di Quartiere Borgo Reno in quota Fratelli d’Italia, ieri mattina è andato dai carabinieri, “a denunciare l’ennesimo furto subito all’interno della mia attività”, come spiega. Il colpo è stato messo a segno da un uomo, ripreso in azione dalle telecamere dell’impianto di sorveglianza interne, intorno alle 21,30.

“L’attività era aperta – dice – e lui, coperto con sciarpa e cappello, si è diretto subito verso la cassa. Non è riuscito ad aprire la parte anteriore, perché blindata, così è entrato nel locale sul retro e da lì è riuscito a forzarla, portando via il contenuto, circa 2mila euro”. Il ladro, uscendo velocemente dalla lavanderia, perde anche parte del bottino, che poi recupera subito.

Un lavoro durato meno di 3 minuti, “con danni che ammontano a 1.500 euro”, dice ancora Nobile. “Il problema è che qui il degrado qui corre più veloce del tempo e il Comune ci lascia soli – dice ancora il negoziante –. Le transenne dei cantieri che ormai da mesi coprono i negozi lungo la via sono un perfetto schermo anche per la microcriminalità. Non si vede niente, non passa quasi nessuno: né pedoni né macchine. È il contesto perfetto per chi vuole delinquere”.

A scoprire il furto, ieri mattina, è stata una dipendente. “Questa è solo la goccia che fa traboccare un vaso già colmo. Vivo ogni giorno nel quartiere, ci lavoro, ci metto la faccia. E posso dirlo con certezza: il degrado sta avanzando a una velocità impressionante”, puntualizza Nobile, che nei giorni scorsi racconta di aver subito un danno ancora maggiore a “causa di un sovraccarico di tensione dovuto ai lavori di un cantiere pubblico, che ha fatto saltare e bruciato le schede di alcune lavatrici. Per sistemarle, ci vorranno 6mila euro”.

Per Nobile, l’ennesima giornata nera: “Noi commercianti, che proviamo a portare avanti un’attività onesta, che ci svegliamo presto la mattina e facciamo sacrifici per mantenere le nostre famiglie, siamo completamente abbandonati”, dice ancora, chiedendo “un cambio di passo: più sicurezza, più controlli e una politica che ascolti chi lavora e investe nella città o ci troveremo con quartieri deserti, insicuri, dove l’unica voce a farsi sentire sarà quella di chi non rispetta le regole”.