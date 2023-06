Bologna, ruba liquori in un locale di Piazza Verdi: arrestata dai carabinieri

Bologna, 12 giugno 2023 - È entrata in un locale in Piazza Verdi e senza farsi notare si è intrufolata in un'area riservata al personale per rubare alcune bottiglie di liquori. La donna, una trentasettenne italiana, residente ad Arona (No), gravata da precedenti per reati contro il patrimonio e già sottoposta alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stata bloccata dai carabinieri e arrestata per tentato furto aggravato.

Il tutto è accaduto sabato sera, intorno alle 21, quando i militari dell'Arma sono stati chiamati da un dipendente del locale che aveva sorpreso la donna in un'area riservata al personale mentre tentava di rubare delle bottiglie di liquore. La donna, all'arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, non ha opposto resistenza e la refurtiva, del valore di 25 euro, è stata restituita al titolare del locale.

La trentasettenne è stata trovata in possesso anche di un un coltello a serramanico e un paio di forbici. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati dai militari dell'Arma. La donna è stata arrestata in flagranza per tentato furto ed è stata poi rimessa in libertà non essendo state ravvisate nei suoi confronti specifiche esigenze cautelari.