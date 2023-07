Bologna, furto al Lunetta Bistrot. Danni per un bottino da 20 euro. E in via Toscana svaligiata una casa

Bologna, 11 luglio 2023 – Le telecamere immortalano tutta la scena. Il ladro che si avvicina al locale, si guarda intorno e poi forza la porta del Lunetta Bistrot, per poi entrare dentro al locale di via Dagnini e uscire subito dopo con in mano il registratore di cassa. Il colpo è avvenuto l’altra notte nel locale ed è fruttato al ladro la ‘bellezza’ di 20 euro. Tanti ce ne erano in cassa. Ma per portare via quei pochi soldi l’uomo non ha esitato non solo a danneggiare la porta del locale, ma anche a sradicare e distruggere il registratore di cassa, che è stato poi ritrovato, con tutti gli scontrini, ma senza spicci, dalla polizia in strada. Gli agenti delle Volanti, intervenuti con la Scientifica per i rilievi del furto la mattina dopo, hanno già acquisito i filmati registrati dalla videosorveglianza e sono al lavoro per individuare il ladruncolo. Che, come spesso accade nelle attività commerciali in città, ha provocato tanti danni per portare via quasi nulla.

In quest’estate bolognese 2023 non si tratta certo di un episodio isolato, anzi. Come sempre quando iniziano le vacanze e la città si svuota, i ladri si trovano ad avere margini di manovra più ampi. Che si tratti di scapestrati in cerca di pochi spicci o di batterie di professionisti dediti ai furti in appartamento, l’attività estiva è redditizia per i soggetti che si dedicano a questo tipo di attività.

Lo dimostra anche il furto in appartamento scoperto qualche giorno fa in via Toscana. Mentre i proprietari erano fuori per le vacanze, ignoti si sono introdotti nell’abitazione, forzando gli infissi. E una volta dentro hanno trovato la cassaforte, l’hanno tagliata con un flessibile e poi hanno portato via ciò che conteneva: ossia circa 2mila euro in contanti e monili da quantificare. Ad accorgersi del colpo è stata un’amica dei proprietari di casa che era andata a controllare che andasse tutto bene e invece ha trovato tutto a soqquadro. Purtroppo, sia lei che i proprietari hanno toccato e sistemato il caos, rendendo inutile il lavoro della Scientifica. Anche su questo episodio indaga la polizia.

Nel Bolognese, lo scorso anno, sono stati denunciati una media di nove furti in abitazione al giorno, mentre quelli nelle attività commerciali sono stati 5 al giorno. I dati sono quelli dell’Istat, che piazza il capoluogo emiliano al quarto posto della classifica nazionale dedicata a questo tipo di reati. E anche l’estate del 2023 non si discosta troppo da questa statistica.