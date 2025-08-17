Sam, un addio pesante

17 ago 2025
CHIARA GABRIELLI
Bologna, un ucraino di 32 anni ha cercato di forzare gli armadietti con una pinza. Sorpreso dal personale del nosocomio, quando sono arrivati i poliziotti ha provato a scappare lanciando una bici contro di loro

Bologna, 17 agosto 2025 – Tenta di rubare nell’area mensa dell’ospedale Maggiore: arrestato dalla polizia. 

E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 15.

L’uomo, un 32enne originario dell’Ucraina, si è introdotto nell’area mensa dell’ospedale e ha provato a forzare gli armadietti utilizzando una pinza. Alla fine, però, non è riuscito a portare via nulla. 

Sorpreso dal personale dell’ospedale

E’ stato sorpreso da un operatore del personale dell’ospedale, che ha lanciato l’allarme. Sono intervenuti gli uomini delle Volanti del Commissariato Santa Viola e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia di Stato.

Il tentativo di fuga

Quando gli agenti sono arrivati al Maggiore, il 32enne ha tentato di darsi alla fuga e ha lanciato una bicicletta contro di loro. Ma è stato subito bloccato dai poliziotti.

L’epilogo

Risultato regolare sul territorio italiano, dai successivi accertamenti sul suo conto è emerso poi che il cittadino ucraino aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

Il 32enne è stato quindi arrestato per tentata rapina impropria.

